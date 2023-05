Maltempo, fiumi in piena in Molise: dighe monitorate

MeteoWeb

Le ingenti precipitazioni delle scorse settimane hanno determinato un aumento della portata dei fiumi Biferno e Fortore, in Molise. Il primo riversa le acque nell’invaso artificiale del Liscione, in territorio di Guardialfiera (Campobasso), il Fortore in quello di Occhito al confine tra Molise e Puglia. La diga di Guardialfiera ha raggiunto il livello massimo: l’Azienda speciale regionale ‘Molise Acque’ ha deciso di attivare lo scarico di fondo. Oggi la disponibilità di acqua nell’invaso di Occhito, secondo i dati pubblicati dal Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia, è di 225,6 milioni di metri cubi (nello stesso giorno nel 2022 era a 208,6).

