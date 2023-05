Maltempo Molise: peggiora la frana di Ferrazzano

MeteoWeb

Il maltempo con piogge abbondanti di questi giorni sta facendo peggiorare la frana sulla strada provinciale 104 a Ferrazzano, alle porte di Campobasso, in Molise. Il distaccamento di una porzione di terra di grandi dimensioni ha compromesso una parete di abitazione, interdetta per ragioni di sicurezza. Per quanto riguarda la viabilità, la strada è stata chiusa al traffico con ordinanza del sindaco Cerio e i mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto per verificare la situazione. Sono monitorate anche le abitazioni limitrofe che potrebbero essere coinvolte in caso di ulteriori smottamenti.

Il comune di Ferrazzano rende noto che “la situazione è sotto controllo e si sta lavorando per ripristinare la strada nel più breve tempo possibile, ma al momento non si può fare nulla, se non garantire la sicurezza dei residenti”.