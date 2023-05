Maltempo, allagamenti sulla costa del Molise: 60 mm in 24 ore a Campomarino

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno determinato gravi e diffusi allagamenti sulla costa del Molise, in particolare a Termoli e Campomarino (provincia di Campobasso): in quest’ultima località nelle ultime 24 ore sono caduti 60 mm di pioggia. I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba con le idrovore, nel tentativo di ripristinare almeno parzialmente la sicurezza lungo diverse strade interne della località rivierasca. Allagate cantine, garage e seminterrati di Termoli e a RioVivo Marinelle.

Intorno alle 5 un nubifragio ha investito la zona del Fortore, nei comuni tra Santa Croce di Magliano e Larino, dove si sono registrate diverse frane. Oggi in Molise è in vigore l’allerta gialla, valida per l’intera giornata e fino a domani.

