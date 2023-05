Maltempo, Musumeci: “Bisogna cambiare approccio e metodo”

MeteoWeb

“Quello che è accaduto in Emilia-Romagna può accadere da altre parti: il 94% del territorio nazionale è soggetto a dissesto idrogeologico e frane. Non dobbiamo pensare solo a quello che avviene in campagna e sui fiumi, ma anche ai centri urbani: bisogna ripensare le infrastrutture, l’approccio ingegneristico, è una sfida immane. Rappresenterò al presidente del Consiglio martedì mattina nella riunione del governo l’esigenza di cambiare assolutamente approccio e metodo”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e del Mare Nello Musumeci su a “Dritto e rovescio” su Rete4. “Gli argini non possono più essere di terra ma bisogna fare i cassettoni con il pietrame, a volte anche i pali di cemento armato, le autorizzazioni ambientali non possono essere improntate a integralismo quando si tratta di dover salvaguardare la vita umana, la burocratizzazione eccessiva non aiuta”.

“Non sarà purtroppo l’ultima volta che vedremo sciagure analoghe. Con il cambiamento climatico, la tropicalizzazione arrivata anche in Italia, saremo costretti a convivere con questi scenari. E’ un fatto frequente. La verità è che finita la sciagura, dimentichiamo tutto quello che abbiamo visto, piangiamo i morti ma noi italiani abbiamo una debole memoria. Se non cambiamo le norme continueremo a ripetere il calvario che abbiamo conosciuto”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, a ‘Dritto e rovescio’ su Rete4.