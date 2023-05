Maltempo, nubifragi in Campania e Molise: allagamenti a Caserta e tra Cantalupo e Macchiagodena | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo da giorni varie regioni d’Italia, con fenomeni anche violenti, non ha risparmiato oggi neanche Campania e Molise. In Campania, oggi le province più interessate dalle piogge sono state quelle di Avellino e Caserta. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 55mm a Bagnoli Irpino, 50mm a Sant’Angelo all’Esca, 32mm a Santa Maria Capua Vetere, 24mm a Caserta, ma anche 27mm a Roscigno, nel Salernitano.

Questo pomeriggio verso le ore 15:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta è intervenuta nel sottopasso che collega via Ferrarecce a Viale Lincoln a Caserta per soccorrere due donne rimaste bloccate nella loro auto nel sottopasso allagato dopo il nubifragio. Le signore, rimaste incolumi, sono state prelevate dalla loro auto e portate in zona sicura dal personale specializzato del soccorso acquatico, intervenuto a supporto della squadra con un gommone.

Maltempo Molise: allagamenti tra Cantalupo e Macchiagodena

In Molise, spiccano i 33mm di pioggia caduti nel paesino di Sant’Angelo in Grotte, 24mm a Campitello Matese, 17mm a Frosolone, 16mm a Bojano. Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenute tra Cantalupo e Macchiagodena, dove la strada, a ridosso della Statale 17, è invasa dall’acqua. Il problema è stato causato da un violento temporale che ha provocato anche l’allagamento di alcune cantine e seminterrati delle abitazioni delle Contrade Caporio e Incoronata. Al momento non si segnalano disagi per il transito veicolare.

