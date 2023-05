Maltempo Puglia, nubifragi e grandinate nel Sud Salento: allagamenti e disagi | VIDEO

MeteoWeb

Instabilità diffusa pomeridiana sull’Italia oggi, in particolare al Centro-Sud. Un nubifragio misto a grandine si è abbattuto nel primo pomeriggio su alcuni comuni del Sud Salento. Tra le zone più colpite quelle di Supersano e Cutrofiano, dove si registrano allagamenti e i terreni sono coperti dalla grandine. Si segnalano allagamenti anche a Tuglie, mentre grandinate si registrano anche a Sannicola e a Torre Suda. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo.

Forte temporale con grandine a Cutrofiano, nel Salento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: