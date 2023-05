Maltempo, nubifragi in Sardegna: oltre 100mm a Dorgali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in Sardegna fino alla mezzanotte di domani. Intanto il maltempo continua in Sardegna e, in particolare, nel Nuorese, dove alcuni centri sono sotto stretta osservazione. È il caso di Dorgali: qui piove ininterrottamente da stamattina, il che lo rende il paese della Sardegna con la più alta percentuale di pioggia caduta in giornata, 109 millimetri finora. Segnaliamo anche 76mm caduti finora a Genna Silana, 60mm a Sant’Anna-Lodè, 59mm a Villanova Strisaili.

Al momento la situazione è sotto controllo a Dorgali ma il sindaco Angela Testone ha diramato un comunicato per chiedere ai suoi concittadini di fare attenzione. I punti più critici riguardano l’elevato livello raggiunto dal fiume Cedrino, la circonvallazione a valle del paese dove è caduta tanta pioggia e la galleria che da Dorgali porta alla località turistica di Cala Gonone, in cui sono intervenuti preventivamente i tecnici dell’Anas che hanno liberato un canale interno al tunnel gonfio d’acqua. Il paese è sotto costante monitoraggio della Protezione Civile. “Si invitano tutti i cittadini a evitare passaggi in sottovie e sottopassi in quanto potrebbero allagarsi repentinamente – si legge nell’avviso del sindaco – Inoltre è opportuno moderare la velocità dei mezzi a causa della ridotta visibilità e al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Effettuare una sosta in piazzola o in un luogo sicuro durante le fasi più intense dell’evento”.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella strada che da Nuoro porta al monte Ortobene per liberare la carreggiata da alcune pietre rotolate dai costoni e per alcuni rami caduti dagli alberi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: