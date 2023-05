Maltempo: nubifragio ad Arce, sommersa una concessionaria auto | VIDEO

MeteoWeb

Una valanga di acqua e fango ha sommerso il parcheggio di una concessionaria di auto del comune di Arce, lungo la strada regionale Casilina. Il violento nubifragio che nel pomeriggio si e’ abbattuto nel Frusinate ha provocato l’incredibile allagamento. Una quantita’ di acqua e’ scesa da una collina adiacente l’attivita’ commerciale che in pochi minuti e’ stata sommersa dai detriti. Salvi per miracolo i dipendenti e il titolare. Sul posto stanno lavorando diverse squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Frosinone e la Polizia Locale di Arce.

Raffiche di vento e temporali si sono abbattuti, inoltre, nel nord della provincia nei comuni di Veroli, Boville Ernica, Strangolagalli, Arpino e Roccadarce dove sono stati riscontrati i danni maggiori. Smottamenti invece sulla provinciale 130 dove la viabilità è stata ripristinata in serata. Allagata anche l’area della stazione ferroviaria di Colfelice e diverse abitazioni in paese e a Roccasecca. Sul posto stanno operando cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Frosinone e Cassino con la Polizia locale. Per circa un’ora la circolazione è stata interdetta sulla Casilina per consentire l’intervento ai mezzi di soccorso. In serata la circolazione è tornata regolare e non si segnalano interruzioni sulla linea ferroviaria Roccasecca – Sora – Avezzano.