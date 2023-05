Notte di maltempo Palermo: allagamenti e alberi caduti in città, a Lascari e Cefalù

MeteoWeb

Paura nella notte a Palermo, in via Crispi, dove un grosso albero è crollato finendo sulla carreggiata. La pianta ha ceduto probabilmente a causa del forte maltempo che ieri ha investito il capoluogo siciliano, precipitando sulla strada, fortunatamente in quel momento deserta. Non si registrano feriti. Segnalati allagamenti a Lascari e Cefalù mentre in città i vigili del fuoco sono intervenuti per infiltrazioni d’acqua, distacchi di intonaci e cornicioni pericolanti in diverse zone.

La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo codice arancione. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha disposto ieri la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, resteranno chiusi al pubblico sino a venerdì, invece, i cimiteri. Alcuni sindaci tra cui quelli di Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Capaci, Terrasini e Balestrate hanno deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: