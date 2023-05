Maltempo Pesaro, il sindaco: “chiederemo lo stato d’emergenza”

MeteoWeb

In considerazione della forte ondata di maltempo, con conseguenti danni, che si è abbattuta su Pesaro, “di certo chiederemo lo stato d’emergenza, abbiamo bisogno dell’aiuto della Regione Marche e dello Stato per le conseguenze di queste forti precipitazioni che hanno colpito il nostro territorio“: lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, dopo gli allagamenti e le esondazioni diffuse del torrente Genica. “È stata una giornata difficile per Pesaro, una situazione critica, con allagamenti in tante zone della città. Lo stato d’allerta continua, soprattutto vicino al corso del fiume Foglia: qualche ora fa è stata aperta la diga di Mercatale. I danni sono stati tanti, anche a impianti pubblici e privati, li verificheremo quando la fase critica sarà passata“. “Di certo chiederemo lo stato d’emergenza, abbiamo bisogno dell’aiuto della Regione Marche e dello Stato per le conseguenze di queste forti precipitazioni che hanno colpito il nostro territorio. Voglio ringraziare i cittadini che hanno collaborato stando a casa o pulendo le strade davanti alla propria abitazione. Ringrazio anche la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il Centro operativo e tutte le forze dell’ordine intervenute, tutti stanno facendo un grande lavoro. Forza Pesaro!“.

A Pesaro, come in altri comuni del Pesarese, a Senigallia e nell’hinterland senigalliese, le scuole rimarranno chiuse anche domani, con l’allerta arancione in vigore.

