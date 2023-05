Maltempo, Pichetto: “governo al fianco dell’Emilia Romagna in difficoltà”

MeteoWeb

“Siamo in contatto continuo con il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna“: è quanto ha scritto su Facebook il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Il governo è a fianco delle popolazioni in difficoltà: oggi per l’emergenza, che andrà accompagnata con adeguate risorse economiche, ma fin da subito per accelerare quegli interventi che servono alla sicurezza del territorio. Forza Emilia Romagna!“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: