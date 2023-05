Maltempo Piemonte: allagamenti nel Cuneese, treni sospesi tra Fossano e Mondovì | VIDEO

MeteoWeb

Circolazione ferroviaria sospesa questa mattina nel Cuneese, tra Fossano e Mondovì, a causa dell’allagamento dei binari provocato dal forte maltempo della notte. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione: Trenitalia segnala che i treni regionali potranno subire ritardi e limitazioni di percorso.

Un nubifragio ha colpito in particolare Mondovì e Magliano Alpi: numerose le segnalazioni di allagamenti giunte ai vigili del fuoco.

