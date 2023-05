Maltempo Piemonte, allagamenti e danni nel Verbano Cusio Ossola: situazione critica a Intra e Pallanza, fulmine colpisce chiesa

MeteoWeb

Circa una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola per il maltempo che ha colpito la provincia piemontese durante la notte. Situazione critica in particolare a Intra e Pallanza, interessate da allagamenti di autorimesse, cantine e alberi caduti. In tutto hanno operato 6 squadre di vigili del fuoco, di cui 3 provenienti dai distaccamenti volontari di Stresa, Omegna e Gravellona Toce. Sul versante del Cusio, un fulmine si è abbattuto sulla chiesa di Boleto nel comune di Madonna del Sasso, compromettendo la stabilità del campanile. In corso le verifiche alla struttura da parte dei vigili del fuoco.

