Maltempo, forti piogge in Piemonte: frane nel Biellese, ramo finisce su auto ad Asti

Maltempo, danni e disagi oggi in Piemonte, tra Biellese e Astigiano. A causa di pioggia battente e vento forte, questa mattina un ramo di grosse dimensioni si è schiantato su 2 auto in sosta in via Rosselli, ad Asti. Gravi i danni alle autovetture, ma non si riporta alcuna conseguenza per le persone.

Il maltempo non ha risparmiato il Biellese, con diversi interventi dei Vigili del Fuoco. Due frane sono state segnalate in alta Valsessera e nel territorio del comune di Campiglia Cervo. La più grave a Crevacuore, dove massi e detriti si sono riversati sulla SP71, poco dopo le gallerie di Azoglio, interrompendo la viabilità per Borgosesia. La strada resta chiusa al traffico, in attesa della rimozione, e il traffico deviato verso la frazione Guardella. Diversi gli alberi finiti sulle strade, con segnalazioni a Masserano, Gaglianico, Biella e Pray.

