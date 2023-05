Maltempo Piemonte: fiumi in calo, al via la conta dei danni nel Cuneese

MeteoWeb

Con la situazione meteo in miglioramento, inizia nel Cuneese la conta dei danni. E’ tornato alla normalità il livello dei fiumi Po, Varaita, Ellero e Pesio, dopo avere superato la soglia di guardia nella giornata di ieri. “La centrale operativa della protezione civile è stata chiusa ieri sera. Ora inizia la quantificazione dei danni. Saluzzese e Monregalese sono state le aree più colpite,” ha sottolineato Luca Robaldo, presidente della Provincia. “Ringrazio la protezione civile e i volontari per il grande impegno e il prezioso lavoro di prevenzione e monitoraggio messo in campo. Anche l’ente provinciale, con tutti i suoi consiglieri e con il personale, ha giocato la propria parte, facendo sentire la propria presenza su tutto il territorio“.

Restano ancora chiuse al transito le provinciali a Pradeboni di Peveragno, a Valmala e a Roccavione, mentre si viaggia a senso unico alternato a Macra, Roccaforte Mondovì e Brondello, sempre a causa di frane o smottamenti.

