Maltempo Piemonte: nelle prossime ore livelli del Po “superiori alla prima soglia di criticità”

In ragione delle precipitazioni verificatesi nei settori occidentali del bacino, nell’arco delle prossime 24 ore “i livelli del Po nei primi tratti piemontesi potranno attestarsi a valori prossimi o di poco superiori alla prima soglia di criticità (ordinaria – colore giallo)“: è quanto ha reso noto l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Sulla restante asta del fiume, “i livelli attesi si manterranno sotto le soglie di criticità (colore verde – criticità assente)“. Gli uffici AIPo proseguiranno nelle operazioni di monitoraggio e vigilanza, in coordinamento con i sistemi di protezione civile regionale e locali.

