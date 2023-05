Maltempo Piemonte, adesso il Po fa paura a Torino: primo livello dei Murazzi sommerso, allarme per domani

MeteoWeb

Il fiume Po in piena fa paura a Torino: il primo livello dei Murazzi è già stato sommerso dal livello delle acque, che continuerà a crescere almeno fino a domani sera, forse anche lunedì. I Murazzi sono chiusi in maniera cautelativa da ieri sera. Il monitoraggio della Protezione civile continua a interessare tutte le aree lungo i fiumi tra corso Regina Margherita e Moncalieri, compreso il Borgo Medievale, con un’attenzione particolare riservata all’area del Fioccardo e del torrente Sappone.

Continua a piovere in tutto Piemonte la le condizioni dei corsi d’acqua al momento non hanno provocato criticità: non siamo ancora ai livelli di esondazione. Ma su tutto il territorio piemontese continua il monitoraggio per valutare l’arrivo di eventuali ondate di piena. Interrotte per smottamenti nel Cuneese le strade provinciali ad Isasca, a Monforte d’Alba e a Peveragno, mentre all’altezza di Macra i vigili del fuoco sono intervenuti per caduta di massi ma la strada è ancora transitabile. A renderlo noto il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla protezione Civile, Marco Gabusi. Che precisano che al momento sono circa 800 i volontari impiegati nelle province di Cuneo e Torino. Resta, tuttavia l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Po, Tanaro e nella pianura cuneese. Sul resto del territorio l’allerta è gialla per oggi e per domani (zone di Toce e Scrivia escluse). Fino al pomeriggio di domani sono attese precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana di Torinese e Cuneese. Per quanto riguarda Po e Tanaro sono attese piene ordinarie, mentre sul reticolo idrografico secondario si potrebbero verificare situazioni di criticità. Sotto osservazione l’Ellero a Mondovì e il Ghiandone a Staffarda. Al momento, infine, sono 600 segnalazioni da Comuni e Province per smottamenti e allagamenti locali e interventi sul territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Maltempo Piemonte: ecco il Sangone da Rivalta di Torino

Le immagini del Po a Cardè a seguito delle forti piogge

Le immagini della Dora a Torino

Il fiume Vermenagna a Vernante a seguito delle piogge nel Cuneese