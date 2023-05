Maltempo Piemonte: il Po a Torino è tornato sotto il livello di guardia

MeteoWeb

Il fiume Po a Torino è tornato sotto il livello di guardia: lo ha reso noto Arpa, agenzia regionale per la protezione ambientale. Dopo l’esaurimento delle precipitazioni, già nella serata di ieri i livelli dei corsi d’acqua sia principali che secondari venivano dati in diminuzione, ad eccezione dei fiumi Po e Tanaro. In attesa dell’aggiornamento per l’allerta, il rischio idrogeologico arancione rimane in vigore soltanto per una parte della pianura sul corso del Po e la vigilanza meteorologica è divenuta da debole a assente, a seconda delle zone.

Per quanto riguarda il rischio frane, è poco o moderatamente diffuso in gran parte della regione, isolato nella pianura settentrionale e assente nella zona del Toce, nel Belbo e Bormida e nella zona dello Scrivia.

