Maltempo in Puglia: nubifragio a Minervino Murge, strade come fiumi

Nubifragio in corso in Puglia: una cella temporalesca è stazionaria da circa 2 ore nella zona di Minervino Murge. Diverse le strade della città allagate, così come scantinati e abitazioni a piano terra, con veri e propri fiumi tra i piccoli vicoli. Sul posto anche un fuoristrada dei volontari della Misericordia Canosa, per monitorare eventuali situazioni di difficoltà. La Protezione Civile regionale, per la giornata di oggi, aveva previsto “precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori interni, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati“.

