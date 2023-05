Maltempo Puglia: piogge intense e forti raffiche di vento nel Salento, danni a Diso

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto al Centro/Sud non ha risparmiato la Puglia: piogge intense e forti raffiche di vento stanno interessando dalla scorsa notte tutto il Salento e hanno provocato l’abbattimento di alberi che hanno invaso strade e cavi elettrici. A Diso sono crollate le imponenti luminarie allestite per i 4 giorni di festeggiamenti iniziati il 30 aprile in onore dei santi patroni Filippo e Giacomo. I danni maggiori si sono verificati in piazza, ma hanno riguardato gran parte dell’allestimento che ricopre tutto il piccolo borgo.

In corso il sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali per verificare la tenuta delle parature rimaste in piedi. La festa di Diso, la più grande del Salento, attrae ogni anno migliaia di visitatori.

Sulla strada provinciale Minervino – Specchia Gallone un cavo Enel è caduto sulla strada, mentre sulla Presicce-Acquarica, sull’Alezio-Taviano e sulla Miggiano-Lugagnano il vento ha abbattuto diversi alberi bloccando il traffico. A Miggiano i vigili del fuoco hanno liberato la linea ferrata delle ferrovie sud-est dove un grosso albero era caduto impedendo il transito dei treni.

