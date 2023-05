Maltempo Ravenna: 4mila persone in hotel e hub della Protezione civile, 27mila evacuati in tutta la provincia

MeteoWeb

“Al momento la superficie di territorio del comune di Ravenna evacuata è di 108.730.188 metri quadrati (pari a 10.873 ettari e a circa il 16 per cento dell’intero territorio comunale) per una popolazione residente di 14.220 persone (pari a circa il 9 per cento del totale). Nelle scorse quattro notti il sistema di accoglienza messo in campo dal Comune di Ravenna sia attraverso l’allestimento di punti di protezione civile che attraverso la collocazione di sfollati in albergo ha fatto registrare 1.200 pernottamenti in 60 strutture alberghiere mentre, per quanto riguarda gli hub di Protezione civile, si sono avvicendate nei giorni quasi tremila persone“: è l’aggiornamento del Comune di Ravenna sull’emergenza maltempo alle ore 8 di questa mattina. ”Durante la notte il Centro operativo comunale ha continuato a monitorare i livelli idrici, sia attraverso gli strumenti di rilevazione controllati in maniera informatica da remoto che attraverso l’invio di pattuglie della Polizia locale. Pur essendo la situazione naturalmente molto compressa, i dati appaiono attualmente in leggero miglioramento. E si provvederà fin da subito alla redazione di un programma di lavoro per ripristinare le migliori condizioni nel più breve tempo possibile”.

Anche per oggi e domani, “sono chiusi le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, gli impianti sportivi pubblici e privati, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili, i centri socio occupazionali e i cimiteri; oggi non si svolge il mercato di via Sighinolfi a Ravenna e domani non si svolgerà quello di Marina di Ravenna”.

“Ore difficili, ore di intenso ininterrotto lavoro, sono, siamo rammaricati per i 6 deceduti e 1 disperso in provincia di Ravenna. Ma orgogliosi di aver salvato e soccorso migliaia di persone, con tutti i mezzi, elicotteri, anfibi, gommoni, sulle spalle“: è quanto ha dichiarato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. “Non ci siamo mai fermati, rispettando alla lettera le responsabilità che la legge ci affida. Anzi facendo molto di più. Quando bisogna salvare e soccorrere la comunicazione e le misure di evacuazione preventiva sono decisive. Sono quasi 30000 gli evacuati o sfollati. Siamo ancora in una difficile emergenza, oggi abbiamo rischiato molto che si allagasse tutta Ravenna. Non ci fermeremo finché non avremo terminato il nostro lavoro, vicini alle persone in difficoltà, a supporto dei nostri straordinari Sindaci. Uno spiegamento di forze imponente che abbiamo attivato per una tragedia apocalittica, senza precedenti. Ma noi ci siamo, non molliamo, la Romagna, Ravenna lo meritano“.

In totale su tutta la provincia di Ravenna sono state evacuate in via precauzionale 27.775 persone. Nella sola Ravenna gli evacuati sono stati 22.000; seguono poi Faenza con 2.000 e Bagnacavallo con 1.250. Ieri – ha precisato la Prefettura – si è lavorato molto sul ripristino dei servizi pubblici essenziali come l’acqua potabile tramite autobotti. Analogo sforzo è stato fatto per l’elettricità e si è proceduto al ripristino delle linee telefoniche.

