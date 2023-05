Maltempo, nessuna tregua per il Ravennate: allagato il centro di Lugo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Diverse zone del centro di Lugo, in provincia di Ravenna, sono allagate: lo ha reso noto l’Amministrazione comunale esortando la cittadinanza a “portarsi ai piani alti“, “ricordando di avere con sé cibo, acqua, eventuali medicine e il cellulare con il caricabatterie“. Chi vive al piano terra “deve lasciare l’abitazione e, se non ha alternative, andare al Pala Sabin in via Sabin 50″. Inoltre, si sono già verificate e potrebbero verificarsi interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua. Il Comune “è impegnato nel fornire il massimo supporto alla popolazione e a Lugo arriva l’Esercito con mezzi adeguati al soccorso nei casi di alluvioni“.

L’acqua ha cominciato a risalire ieri sera dalla parte Sud della pianura, lato via Emilia, per le esondazioni del Senio e del Santerno, che scorrono il primo ad Ovest e il secondo a Est della città. L’acqua dei fiumi, ricercando una via verso il mare, ha così invaso la cittadina romagnola, a una decina di km in linea d’aria da Imola e Castel Bolognese. Alcune strade sono giàsotto un metro d’acqua e gli allagamenti hanno raggiunto la Rocca estense che sorge nel centro cittadino.

Ravenna, allagato il centro di Lugo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: