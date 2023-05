Maltempo Ravenna: possibile allagamento, “chi abita a Lugo Ovest salga ai piani alti”

MeteoWeb

Il sindaco di Lugo (Ravenna) ha invitato tutti i cittadini che vivono nella zona di Lugo Ovest a portarsi ai piani alti, in vista di un possibile allagamento, dovuto all’accesso di acqua presente nel canale di scolo Brignani. Se ciò non fosse possibile, il punto di accoglienza è al Pala Lumagni, in via Lumagni, 34. L’annuncio è stato dato poco prima delle 15 di oggi 17 maggio. Si teme che il canale di scolo possa esondare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: