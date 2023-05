Maltempo, fiato sospeso a Ravenna: situazione critica, attesa la piena dei fiumi Montone e Lamone

MeteoWeb

In relazione alla perdurante situazione di criticità idraulica, l’Amministrazione comunale di Ravenna ha comunicato che il COC (Centro operativo comunale) continua a essere attivo e al momento si conferma che le due situazioni più critiche sono quelle del Lamone e del Montone. Per tale motivo viene raccomandata la massima attenzione agli abitanti delle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco e tutte le case sparse in prossimità del fiume (per quanto riguarda il Montone); Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri per ciò che concerne il Lamone.

Intorno alle 4 volontari si sono recati a ponte Vico, dove transita il Montone, per posizionare sacchi di sabbia secondo le indicazioni dell’Agenzia regionale di Protezione civile. Al momento è stato chiuso in via precauzionale il ponte di Ragone, presidiato dalla Polizia locale in staffetta con la Guardia di Finanza; a breve si verificherà la possibilità di riaprirlo.

Per quanto riguarda il Lamone, si stanno monitorando in particolare i ponti di Traversara e Villanova, in collaborazione con i soggetti competenti per quanto riguarda Bagnacavallo e la Bassa Romagna.

In corso l’attento e costante monitoraggio da parte della Polizia locale e dei volontari di Protezione civile, coordinati dal Coc (Centro operativo comunale).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: