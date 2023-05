Maltempo, recuperati due anziani in una zona isolata di Palazzuolo

MeteoWeb

Due persone anziane, residenti in zona Ghizzana, località del comune di Palazzuolo sul Senio rimasta completamente isolata, sono stati recuperati questo pomeriggio. L’intervento di soccorso, fanno sapere i soccorritori, è stato difficile e l’evacuazione da parte degli elicotteri non è stata possibile a causa del Maltempo incessante. È stato tentato l’approccio da due direzioni diverse dalle squadre di tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Toscana: una delle squadre, una volta raggiunti i due anziani, ha iniziato le operazioni di recupero via terra tra i sentieri distrutti e le frane in movimento. Una terza squadra li ha raggiunti con un mezzo di soccorso nell’ultimo tratto di strada. Le squadre hanno raggiunto i mezzi di soccorso dopo circa 6 km di cammino molto difficoltoso.