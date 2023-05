Maltempo Reggio Calabria, vento a 109km/h: un morto, città in ginocchio | FOTO e VIDEO LIVE

MeteoWeb

E’ un disastro. Reggio Calabria è una città devastata dal maltempo che in queste ore la sta colpendo con particolare violenza. Il Ciclone Afro-Mediterraneo denominato “Nino”, in risalita dal Canale di Sicilia verso la Sicilia, ha scatenato i peggiori agenti atmosferici nello Stretto di Messina e in modo particolare a Reggio, dove alle 10:50 la stazione meteo ufficiale ENAV dell’Aeroporto ha registrato una velocità media di 76km/h e una velocità di raffica di 109km/h. Sono valori eolici impressionanti che stanno letteralmente devastando la città.

Reggio Calabria è oggi in assoluto la città più ventosa di oggi in Italia: seguono i valori di 108km/h a Barcellona Pozzo di Gotto, 103km/h a Pace del Mela, 98km/h a Falcone, tutti nel messinese tirrenico.

Maltempo Reggio Calabria: un morto schiacciato da un ramo di un albero

Il maltempo ha provocato una vittima in città: un uomo è stato colpito da un grosso albero completamente sradicato dal vento mentre si trovava con i suoi cani a passeggio in via San Giuseppe, angolo con via Igea, ed è morto sul colpo. In città è in corso una vera e propria strage di alberi in tutti i quartieri, dal centro alle periferie. Molte strade sono chiuse al traffico. Drammatiche le immagini a corredo dell’articolo.

Reggio Calabria, ecatombe di alberi sul viale Galileo Galilei

Il forte vento ha inoltre abbattuto la grande staccionata del cantiere di piazza De Nava, provocando la chiusura al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dove sono custoditi i Bronzi di Riace e nel weekend erano attesi migliaia di visitatori. A seguito dei danni causati dal maltempo alla recinzione del cantiere di Piazza De Nava, i Vigili hanno transennato per sicurezza il marciapiede antistante il Museo, chiudendo la via d’accesso al MArRC. Il direttore e il personale in sede stanno facendo uscire in sicurezza i visitatori presenti al Museo, che riaprirà al pubblico appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

Già da ieri pomeriggio, il Comune aveva deciso di chiudere tutte le scuole e i parchi. Stamani la decisione di chiudere anche i cimiteri. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: