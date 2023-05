Maltempo, Rimini: Guardia Costiera in soccorso di un surfista

MeteoWeb

La smania per l’onda perfetta poteva giocare un brutto tiro a tre spericolati surfer che si sono avventurati questa mattina nel mare molto agitato di Rimini. E con l’allerta rossa già attiva dalla mezzanotte. Due di loro, capendo forse il pericolo, a un certo punto sono rientrati mentre un terzo è rimasto in acqua costringendo all’intervento per salvarlo una motovedetta della Guardia costiera. Il mezzo però ha avuto un’avaria ai motori e si è “spiaggiato” a riva, mentre il surfista è riuscito a mettersi in salvo da solo raggiungendo terra.

La situazione resta “gravissima” in Romagna per il MALTEMPO, come sottolineano un po’ tutti i sindaci del territorio. A Cesena è esondato il fiume Savio, con case e macchine sotto l’acqua. Forlì è in allerta per i rischi alla confluenza di Montone e Rabbi. Tutto il sistema dei fiumi è insomma in grandissima difficoltà da Bologna a Rimini, e a Faenza, dove l’amministrazione invita le aziende a chiudere in anticipo, stanno arrivando nuove squadre dei Vigili del fuoco e nuove colonne della Protezione civile nazionale. A Rimini, infine, è esondato il Marecchia.