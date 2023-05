Maltempo Roma: platano cade nel quartiere Trieste

MeteoWeb

Un platano è caduto in mezzo a via Cheren, a Roma, nel quartiere Triste. L’albero è crollato sulla traversa di via Nomentana, schiacciando diverse auto parcheggiate ma senza causare feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i vigili urbani che stanno operando con diverse motoseghe per liberare il passaggio e le macchine compromesse. Nella caduta sono stati coinvolti anche altri alberi che hanno ostruito completamente la via.