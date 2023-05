Maltempo Romagna, frana di Trave: evacuate 27 persone a Dovadola

MeteoWeb

Il sindaco di Dovadola (FC) Francesco Tassinari ha emesso l’ordinanza di evacuazione per 27 persone, le cui abitazioni sono minacciate dalla frana della frazione di Trave, nei pressi del castello cittadino. E’ la seconda evacuazione per le 8 famiglie: con bel tempo erano tornate nelle proprie abitazioni, ma ora le previsioni meteo che riportano “piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale“, hanno nuovamente fatto scattare l’allarme.

“Ho ricevuto la relazione del geologo dell’università di Bologna che nei giorni scorsi ha analizzato la frana. Si dice di prevedere, in caso di ulteriori piogge, l’allontanamento dei residenti ai piedi della frana. Da qui la mia decisione di adottare provvedimenti di prudenza assoluta, come consigliato dai tecnici e dalla Protezione civile,” ha sottolineato il sindaco. “Secondo i tecnici attualmente la frana ha un fronte di circa 30 metri, ma viene ipotizzato che, in caso di ulteriori infiltrazioni d’acqua, il fronte in movimento potrebbe allargarsi fino a 200 metri“.

