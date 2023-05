Il maltempo devasta la Romagna: “grave situazione emergenziale” a Riccione, soccorsi coi gommoni | FOTO

MeteoWeb

A causa degli effetti del ciclone Afro-Mediterraneo, una “grave situazione emergenziale” è diffusa su tutto il territorio del Comune di Riccione, che finora ha registrato ben 119 mm di pioggia. “I sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili“: lo rende noto l’Amministrazione comunale. Molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della Polizia locale e la Protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche ma è sconsigliato circolare in tutto il Comune di Riccione. Sono in corso numerosi interventi di soccorso: in viale La Spezia i vigili del fuoco attorno a mezzogiorno hanno tratto in salvo due persone diversamente abili che rischiavano di annegare. Per raggiungerle hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarle in extremis. Diverse auto sono rimaste bloccate nei vari sottopassi della città. Si registrano numerosi allagamenti di garage e scantinati. Le chiamate ai centralini che gestiscono le emergenze sono centinaia: i soccorritori le gestiranno tutte secondo il livello di urgenza.

La Regione Emilia Romagna ha diramato l’allerta rossa per criticità idriche e idrogeologiche anche per tutta la giornata di domani.

