Alluvione, innalzamento dei canali: chiusa la Strada Statale 16 Adriatica

MeteoWeb

A causa dell’innalzamento dei livelli di alcuni canali consortili interessati da un incremento di portata, si è resa necessaria la chiusura temporanea al traffico, in via precauzionale, come condivisa in Tavolo Prefettizio, della strada statale 16 ”Adriatica” ad Alfonsine e Lugo, in provincia di Ravenna. Pertanto, riferisce Anas, presso i canali Fosso Vecchio e Fosso Vetro è stata disposta la chiusura della SS 16 dal km 136,100 al km 147,300 in comune di Alfonsine. Il percorso alternativo, per chi viaggia in direzione Ravenna, prevede dalla rotatoria di innesto con via Rossetta la deviazione sulla SP8 verso Bagnacavallo per poi prendere la A14dir fino all’innesto con la via San Vitale. Viceversa, per chi viaggia in direzione Ferrara. Analogamente, presso il canale posto al km 123,380 nel comune di Lugo, è inoltre disposta la chiusura al traffico della SS16 dal km 118,150 al km 129,020.

Il percorso alternativo, per chi viaggia in direzione Ravenna, prevede la deviazione al km 118,150 prima del ponte Bastia, sulla SP 10 fino a Madonna del Bosco per poi prendere la SP15 e proseguire lungo la SS16 var ”Variante di Alfonsine” fino all’innesto con la SS16 al km 129,020. Viceversa, per chi viaggia in direzione Ferrara. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.