Maltempo: Santerno in piena, evacuato il paddock a Imola

La Protezione Civile ha disposto l’evacuazione del paddock nell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, nel Bolognese. La decisione è stata presa in via precauzionale, a causa della piena del fiume Santerno che scorre a ridosso dell’autodromo. Non si registrano al momento allagamenti mentre prosegue lo stretto monitoraggio. Nessun rischio per il Gran Premio di Formula 1, in programma dal 19 al 21 maggio.

