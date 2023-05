Maltempo Sardegna: piogge incessanti, allarme esondazioni nel Nuorese

MeteoWeb

Piogge incessanti in Sardegna da ieri mattina, in particolare nel Nuorese, dove è scattata l’allerta per possibili esondazioni. La diga di Preda Othoni, in Baronia, ha tracimato scaricando sul fiume Cedrino che ha allagato alcune zone di campagna a Galtellì. La situazione è sotto controllo ma il sindaco Giovanni Santo Porcu ha riunito il COC con gli uomini della Protezione civile, i barraccelli e forze dell’ordine. Criticità anche a Dorgali che ha registrato ben 208 mm di pioggia. Diversi gli interventi della Protezione civile. La SP38 che collega Dorgali a Oliena è stata liberata dagli operai della Provincia dai detriti caduti sulla carreggiata durante la notte. Diverse strade di campagna sono impraticabili per allagamenti e per la caduta di alcuni piccoli ponti.

L’allerta gialla diramata ieri dalla Protezione civile è stata prorogata per tutta la giornata di oggi fino alla mezzanotte.

