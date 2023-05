Maltempo senza sosta sull’Italia, piogge e temporali a oltranza: i dettagli per le prossime ore

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire l’Italia in queste ore, con precipitazioni intense e abbondanti che stanno interessando in modo particolare il Nord/Est come ampiamente evidenziato nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Piogge torrenziali stanno interessando in modo particolare la zona dell’Alpago e del Cansiglio, con 88mm giornalieri a Malga Picotera, 77mm alla Casera “Le Rotte”, 66mm a Roncadin Chies d’Alpago, 65mm a Vittorio Veneto, 62mm a Malga Campo, 59mm a Malga Col dei S’cios, 58mm a Pian Cansiglio e Cison di Valmarino. Notevoli, in pianura, i 51mm di pioggia caduti a Dosson di Casier (Treviso), i 47mm di Portogruaro, i 45mm di Eraclea. Tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia è in corso l’ennesima grande piovuta delle ultime settimane, che contribuisce ulteriormente a superare l’emergenza siccità dei mesi scorsi.

Ma il maltempo non è limitato soltanto al Nord/Est. L’Italia si trova esposta ad una circolazione instabile e fredda con correnti occidentali che alimentano la formazione di temporali su gran parte del Paese. Emblematico l’ultimo aggiornamento dell’animazione satellitare che mostra la formazione di queste celle temporalesche in molte zone dell’Italia, dalla Liguria alla Toscana, dal Lazio alla Puglia:

Nel pomeriggio-sera avremo forti temporali su tutto l’arco alpino, ma anche lungo la dorsale appenninica, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Umbria, in Toscana, in Abruzzo e in Puglia. E il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, senza sosta, con piogge abbondanti e incessanti che proseguiranno probabilmente per tutto il mese di maggio. Nel dettaglio, domani – venerdì 12 maggio – avremo la risalita di un’altra perturbazione Afro/Mediterranea che coprirà di nubi tutto il Centro/Sud. Forti temporali con venti impetuosi interesseranno il Canale di Sicilia colpendo Malta, Lampedusa e Pantelleria. La Sicilia sarà colpita dalle precipitazioni soltanto “di striscio”, in modo marginale, con qualche pioggia su Agrigento. Ma il maltempo continuerà anche al Centro/Nord. Avremo forti temporali al mattino in Liguria, Piemonte e Lombardia (ma anche tra basso Lazio, Molise e Campania settentrionale), e nel pomeriggio/sera fenomeni più intensi e diffusi su tutto il Centro/Nord, in pianura Padana ma anche su Marche e Toscana.

I dettagli nelle mappe con le precipitazioni previste per domani dal modello Moloch del CNR-ISAC:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: