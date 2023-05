Maltempo Sicilia, alberi pericolanti e danni d’acqua nel Catanese

MeteoWeb

Un forte maltempo sta interessando da ieri la Sicilia orientale, in modo particolare il versante orientale dell’Etna e tutta l’area tra Peloritani ed Etna con picchi di 600mm nella zona di Linguaglossa e oltre 150mm lungo tutta la Valle dell’Alcantara. I Vigili del fuoco sono stati impegnati in vari interventi per il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Catania, riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua. Undici interventi sono stati per dissesti statici nei comuni di Mascalucia, Paternò, Biancavilla, Adrano, tra Palagonia e Grammichele e Catania. I Vigili del Fuoco hanno anche soccorso alcuni automobilisti in difficoltà.

Come se non bastasse il maltempo, la zona risente anche degli effetti di una potente eruzione dell’Etna, con ricaduta di cenere e lapilli in varie zone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: