Maltempo in Sicilia: danni nelle isole Eolie dopo la violenta mareggiata

Al via la conta dei danni nelle isole Eolie dopo la violenta mareggiata di ieri. Le zone più colpite sono le aree portuali dove le onde si sono infrante con violenza, danneggiando la pavimentazione, come nel caso di Sottomonastero a Lipari, o causando danni diretti agli approdi. Sono già partiti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità che era stata chiusa in varie aree delle isole per l’invasione di acqua salmastra, pietrisco e detriti vari. A Vulcano, oltre ai danni alla struttura portuale, è stato danneggiato il cantiere per la realizzazione del nuovo approdo per gli aliscafi. Oggi è stato effettuato qualche collegamento da e per Lipari, Vulcano e Salina, mentre le altre isole non sono raggiungibili ormai da 48 ore.

