Maltempo Sicilia: temporali stazionari nel Messinese, punte di oltre 200 mm | LIVE

La perturbazione che interessa l’Italia sta insistendo sul alcuni settori del Centro/Sud, in particolar modo sulla Sicilia. Si segnalano infatti in queste ore temporali stazionari nel Messinese: superati i 200 mm di pioggia in alcune zone tra Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Taormina, con conseguente rischio criticità e alluvioni nell’area Peloritana.

La mattinata sarà all’insegna di intensi rovesci o temporali nel Nord/Est dell’Isola e sul settore ionico, con fenomeni meno probabili e più isolati nelle altre zone. Nel pomeriggio sono attesi ancora fenomeni nel Nord, nell’Est e nell’interno dell’Isola.

