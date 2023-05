Il maltempo travolge la Spagna: alluvione a Bera de Bidasoa nel weekend, piogge torrenziali tra oggi e domani

MeteoWeb

Le piogge domineranno l’ultima settimana di maggio in quasi tutta la Spagna, soprattutto nell’estremo Sud/Est della penisola, dove oggi e domani le precipitazioni potrebbero essere molto abbondanti e fare registrare più di 30 litri per metro quadrato in una sola ora, secondo l’Agenzia Meteorologica nazionale AEMET. La provincia di Almería è in allerta arancione a causa delle forti piogge nella valle dell’Almanzora, Los Vélez, la capitale e nelle zone occidentali e orientali. A Granada è in vigore un avviso giallo per pioggia o temporali a Guadix, Baza, Nevada Alpujarras e sulla costa. Anche Alicante e la sua costa meridionale sono in allerta arancione per la pioggia domani, mentre stasera sono previste precipitazioni fino a 40 litri per metro quadrato in un’ora. Il resto della provincia di Alicante e l’interno e la costa meridionale di Valencia saranno in allerta gialla per tutta la giornata a causa delle precipitazioni attese, fino a 30 litri per metro quadrato in un’ora e 80 in 12 ore.

Questa instabilità “non è rara in questo periodo, ma non è comune che piova con tale intensità e abbastanza diffusamente, quasi alle porte dell’estate,” ha spiegato Rubén Del Campo, portavoce di AEMET, sottolineando che, però, il lato positivo è che questa tempesta darà sollievo dalla siccità.

Albacete ha attivato l’allerta gialla per pioggia ad Alcaraz e Segura, dove sono previsti più di 20 litri in un’ora, mentre in Catalogna è prevista allerta gialla nelle province di Barcellona, ​​Lleida e Gerona con precipitazioni accumulate attese di 15 litri in un’ora. Murcia mantiene il livello giallo a causa delle piogge nella valle del Guadalentín, Lorca e Águilas, nella campagna di Cartagena e nelle zone nord-occidentali, 20 litri in un’ora.

Le condizioni meteo avverse sono determinate dalla presenza di una goccia fredda (depressione isolata ad alto livello) nei dintorni del Golfo di Cadice, che insieme all’arrivo di venti umidi a Sud/Est e ad Est della penisola, favorirà precipitazioni intense. Anche nel resto dell’Est e del Sud della penisola sono previsti rovesci temporaleschi, e di conseguenza AEMET ha attivato per oggi l’allerta per forti piogge in 7 province: Albacete, Murcia, Barcellona, ​​​​Tarragona, Gerona, Granada e Almería, quest’ultimo in arancione. Domani è prevista nuovamente una “giornata avversa a causa dell’intensità delle piogge” ad Almería, nella regione di Murcia, nel Sud della Comunità Valenciana e nelle zone dell’Andalusia. Sul Golfo di Biscaglia, Pirenei e Baleari si svilupperà qualche rovescio temporalesco, anche se più debole, accompagnato da temperature più elevate rispetto a oggi nel Sud/Ovest della penisola e nella metà settentrionale, e temperature più basse nel Sud/Est.

Piogge torrenziali hanno già causato gravi inondazioni questo fine settimana in Gipuzkoa e Navarra. La città di Bera de Bidasoa è stata una delle più colpite, dove sono caduti 116 litri per metro quadrato, il più alto accumulo giornaliero registrato negli ultimi 43 anni per il mese di maggio, secondo i dati provvisori AEMET. Anche Torrevieja (Alicante), è stata colpita da un nubifragio che ha trasformato le strade in fiumi. In Andalusia, anche Cadice è stata colpita da grandine.

