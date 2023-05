Forte maltempo in Spagna: piogge torrenziali nell’Est, Castellón de la Plana sott’acqua

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno assediato nelle scorse ore la Spagna orientale. Particolarmente colpita la provincia di Castellón: nella località di Cabanes sono stati registrati 250 litri per metro quadrato di pioggia, e 189 litri per metro quadrato a Benicàssim, di cui 40 caduti in una sola ora. Un nubifragio ha colpito Castellón de la Plana, con 195 litri per metro quadrato in alcuni quartieri con punte di 20 litri in 5 minuti e 150 in 2 ore. Le conseguenze non si sono fatte attendere con allagamenti, strade trasformate in fiumi e automobilisti intrappolati nei loro veicoli.

Ieri a Molina de Segura (Murcia), un vero e proprio “torrente” d’acqua ha invaso nel pomeriggio di ieri diverse strade della località, trascinando auto e diversi disagi sono stati segnalati anche a Granada. Nella notte, situazione simile in alcune località della regione di Madrid.