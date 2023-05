Maltempo, spettacolare tempesta di fulmini sullo Stretto di Messina | GALLERY

MeteoWeb

Eccezionale spettacolo pirotecnico naturale questa sera sullo Stretto di Messina e nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia. Un forte temporale generato dalla termo-convezione dell’atmosfera sui monti Peloritani nel contesto di spiccata instabilità di questi giorni, si è spostato nel tardo pomeriggio verso Nord intensificandosi sulle acque del basso Tirreno, tra le isole Eolie e la costa messinese. Il temporale non ha colpito in modo particolarmente significativo zone della terraferma, ma ha scaricato molta acqua sulla superficie marina. Nessun disagio, quindi, sulla terra ma grande fascino per migliaia di fulmini e saette che per ore hanno incantato tantissimi osservatori in tutta l’area dello Stretto di Messina, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo scattate dal Lungomare di Reggio Calabria verso Nord/Ovest.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: