Il maltempo stravolge il Giro d’Italia: salta completamente il Gran San Bernardo, la tappa più dura diventa una “tappina”

MeteoWeb

Qualcuno non ci credeva quando due settimane fa scrivevamo su MeteoWeb che questo Giro d’Italia sarebbe stato stravolto dal maltempo. Ebbene, i corridori stanno incontrando pioggia ogni giorno da due settimane e il percorso di oggi è completamente stravolto. La 13ª tappa della corsa rosa doveva essere la più dura in assoluto: era disegnata su oltre 200 chilometri per più di 5.000 metri di dislivello con tre salite lunghe e dure, tra cui il Gran San Bernardo al confine tra Italia e Svizzera, con scollinamento a 2.469 metri di altitudine.

La troppa neve aveva già costretto gli organizzatori a cambiare il percorso prevedendo il transito dal traforo, a 1.800 metri; ma stamani la decisione più dolorosa. Alla partenza di Borgofranco d’Ivrea sta diluviando e i corridori hanno chiesto di annullare completamente tutta la prima parte del percorso a causa delle avverse condizioni meteo. Commissione organizzatrice del Giro d’Italia ha deciso di venire incontro alle richieste degli atleti applicando l’Extreme Weather Protocol. Il più grande “tappone” alpino del Giro, quindi, diventa una “tappina” di 74,5 chilometri, tutta in territorio svizzero: il nuovo chilometro 0 che sarà posto in località Le Chable, all’imbocco della Croix de Couer. Verrà mantenuta la parte finale della frazione, mentre di fatto non sarà percorsa l’attesa salita del Gran San Bernardo. Rimangono invariati gli orari previsti dalla tabella di marcia.

Con il nuovo disegno, la tappa di oggi è la più corta del Giro dal 1985:

I corridori sono saliti in auto e bus da dove arriveranno al nuovo punto di partenza:

Ma il maltempo forte condizionerà la corsa anche nei prossimi giorni, in modo particolare nel weekend con altre due tappe al Nord/Ovest domani e domenica sotto il diluvio. Intanto continuano i ritiri eccellenti. Oggi non partirà Mads Pedersen (Trek-Segafredo), i corridori rimasti in corsa sono adesso soltanto 135 sui 176 partiti dall’Abruzzo. E siamo ancora soltanto a metà Giro…

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: