Maltempo: le strade di Stromboli di nuovo invase dal fango

La pioggia sta causando danni e disagi in Sicilia, Isole Eolie comprese: le strade di Stromboli sono di nuovo invase da fango e massi rotolati dal pendio. La vegetazione spontanea – in ripresa dopo l’incendio di un anno fa – non riesce bloccare l’acqua piovana, che finisce per invadere l’area sottostante sotto forma di fango. Inoltre il mare mosso sta complicando i collegamenti, in particolare con le isole minori: sono saltate la corsa in nave per Napoli e l’aliscafo per Palermo.

A Vulcano il vento che dai quadranti orientali, sospinge i fumi delle fumarole verso il sentiero di accesso al cratere “La Fossa” : l’accesso al sito è stato interdetto.

