Maltempo, Tajani: “Lavoriamo per garantire l’assetto idrogeologico”

“E’ necessario fare in fretta per quanto riguarda i progetti legati al Pnrr ma sono stati anche commessi degli errori come nel caso della tragedia di Casamicciola.” Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg4”. “Non si e’ rispettata la natura, e quando si vuole difendere la natura bisogna rispettarla”, ha detto il ministro, secondo cui ci sono anche “la casualita’ e la violenze delle intemperie, oltre al cambiamento climatico”. “Piu’ si riesce a garantire l’assetto idrogeologico, piu’ si riesce a evitare problemi.”