Piemonte assediato dal maltempo, nubifragio a Sud/Ovest di Torino: grandinata imbianca None | FOTO e VIDEO

Forti temporali hanno colpito nella serata di ieri l’estremo Nord dell’Italia, tra Piemonte e Lombardia, in modo particolare le aree alpine e prealpine. Si è trattato di precipitazioni molto intense e concentrate in pochi minuti. Diffusi gli allagamenti, anche perché i terreni sono saturi dopo le piogge eccezionali delle ultime settimane.

Notevoli le grandinate che hanno interessato varie località del Torinese: nella zona di None, i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato strade e terreni nel targo pomeriggio/sera di ieri. None si trova a circa 13 km a Sud/Ovest di Torino, lungo la provinciale 23R e l’autostrada Torino-Pinerolo.

Maltempo, grandinata nel Torinese

Maltempo Torino, nubifragio e grandinata a None

