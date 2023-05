Maltempo Torino, domani i primi interventi nelle strade

MeteoWeb

La piena del Po a Torino è prevista per la mezzanotte poi il livello del fiume dovrebbe decrescere. I Murazzi restano quindi ancora chiusi – informa una nota della Città – e sono ancora interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde. Domani alle ore 12 verrà effettuata una nuova valutazione per decidere quando sarà possibile revocare i provvedimenti adottati. Già dalla mattinata – prosegue la nota dell’amministrazione – verranno eseguiti i primi interventi per ripristinare i danni provocati dalle piogge alle strade e al verde pubblico