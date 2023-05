Maltempo Torino: Murazzi di nuovo accessibili

MeteoWeb

I Murazzi di Torino sono nuovamente accessibili dopo l’intensa fase di maltempo che aveva costretto il Comune ad effettuare una chiusura precauzionale. Proseguono gli interventi per il ripristino del manto stradale e sul patrimonio arboreo, danneggiati dalle piogge. Ancora interdetti i percorsi ciclopedonali in prossimità delle sponde, dove si sta lavorando per pulire e rimuovere il materiale accumulatosi per poter nuovamente accedere e fruire di queste aree in sicurezza. Sul Po restano al momento sospese la navigazione remiera e ogni altra attività.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: