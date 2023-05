Maltempo: il torrente Bevano supera la soglia 2 nel Ravennate

MeteoWeb

In osservazione, nel Ravennate, il torrente Bevano che, a causa del maltempo, ha superato il livello idrometrico di soglia 2, ossia arancione, al ponte sulla strada regionale 142 Umbro/Casentinese a Dismano. È quanto spiega il Comune di Ravenna in una nota. Il Centro operativo comunale, attraverso le pattuglie di Polizia locale, sta monitorando la situazione che è tenuta costantemente sotto controllo. In previsione del transito della piena verso il mare – viene sottolineato – “si raccomanda fortemente alla popolazione il divieto di accesso ai capanni da pesca presenti lungo il torrente“.

Alle ore 18 in Prefettura a Ravenna è convocato il Ccs (Centro Coordinamento dei Soccorsi) con tutti i sindaci, Regione, Arpae, Consorzi, Vigili del Fuoco in vista delle “preoccupanti previsioni meteo previste martedì e mercoledì prossimo”. Alla riunione parteciperanno anche il Direttore Agenzia Regionale Rita Nicolini e Sandro Nanni di Arpae.