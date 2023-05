Maltempo Toscana: la pioggia dà tregua all’Alto Mugello, ma Palazzuolo sul Senio rimane isolata

MeteoWeb

In Toscana la pioggia dà una tregua all’Alto Mugello, nel Fiorentino, che nei giorni scorsi è stato interessato da frane e smottamenti e dove fino alle 13 di oggi è in corso l’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. “Per oggi non sono attese precipitazioni sull’Alto Mugello, da domani previste nuove precipitazioni non intense con cumulati intorno ai 20 mm,” ha spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani. Sulla viabilità nella zona ga aggiunto: “La strada SP477 verso Palazzuolo sul Senio è interdetta ma transitabile per i mezzi di soccorso, in corso le verifiche per liberarla. Continuano gli interventi del nostro sistema di Protezione Civile, Genio Civile della Regione e operatori per mettere in sicurezza le frane sulle strade nei Comuni di Marradi, Palazzuolo e Firenzuola, alcune frane sono ancora molto fluide“.

“La Protezione civile della Città metropolitana al momento ha individuato circa 30 movimenti franosi, alcuni più gravi e altri meno significativi ma comunque da monitorare e infatti molti tratti sono bloccati. Di fatto Palazzuolo sul Senio è isolata e vogliamo vedere con attenzione la situazione di tutti i punti. Stamani andiamo a trovare i bambini della scuola media Dino Compagni, per capire quali possono essere le condizioni per farli rientrare a Firenze: i bambini sono tranquilli, le famiglie sono costantemente informate. Ora parleremo col sindaco e decideremo nell’interesse dei bambini“: è quanto ha affermato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella che stamani ha fatto un sopralluogo nell’Alto Mugello e in particolare a Palazzuolo sul Senio, una delle località più colpite dal maltempo delle ultime ore. Nardella che ha parlato di “danni pesanti, sono interessate tutte le strade provinciali dell’Alto Mugello più una strada regionale che è comunque gestita dalla Città metropolitana“. Sulle persone isolate “la situazione è abbastanza complessa, dobbiamo mettere al centro l’incolumità delle persone“.

