Maltempo: Toscana, scolaresca isolata a causa di una frana

MeteoWeb

Due classi di una scuola media di Firenze e i loro accompagnatori, per un totale di 43 alunni e quattro insegnanti, sono stati soccorsi dai carabinieri della stazione di Palazzuolo sul Senio e dai volontari di Misericordia e Anpas perche’, a causa di alcune frane, erano rimasti bloccati, da questa mattina, in localita’ Piedimonte, dove si trovavano in gita presso un centro di formazione. La zona e’ infatti rimasta isolata per la caduta di alberi e terra smottata lungo le strade di accesso. Anche i soccorritori hanno dovuto raggiungere a piedi gli studenti. La scolaresca si trovava in buone condizioni fisiche. Per loro, il Comune di Palazzuolo sul Senio ha messo a disposizione la sala polivalente del paese dove gli studenti e i docenti si sono sistemati e dove riceveranno il vitto e passeranno la notte.

Lo spostamento di studenti e insegnanti è reso possibile dalla Protezione civile del Comune mugellano, che ha allestito nella palestra delle brandine per la notte. Sarà sempre il Comune che fornirà alle due scolaresche il cibo. L’operazione di spostamento e accoglienza di studenti e professori, si fa ancora presente, è frutto del lavoro di squadra tra il sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella che si è sentito più volte nel corso della mattina con la dirigente scolastica, del sindaco di Palazzuolo sul Senio Gian Piero Moschetti e della prefettura.

“Gli studenti e gli insegnanti non corrono rischi – ha detto il sindaco Nardella – e passeranno la notte al sicuro nella palestra di Palazzuolo sul Senio. Siamo in costante contatto con la dirigente scolastica e le famiglie. Grazie al sindaco Moschetti, alla prefettura e alla Protezione civile metropolitana, che stanno seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione. Dobbiamo mantenere tutti la calma, siamo tutti al lavoro perché le due scolaresche vengano spostate il prima possibile dal Camp dove si erano recati per la gita scolastica”. Secondo quanto appreso anche a Marradi è stato deciso di aprire la palestra dell’unico plesso scolastico ‘Dino Campana’ per gli sfollati.