Maltempo Toscana: stato d’emergenza per l’Alto Mugello

A causa del forte maltempo che ha colpito l’Alto Mugello (Firenze) “oggi dichiariamo lo stato di emergenza regionale: il ministro mi ha dato la disponibilità a esaminare tutti gli atti affinché martedì in Cdm anche questi comuni della Romagna toscana possano avere il giusto sostegno dello Stato per il ripristino della situazione“: è quanto ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che oggi pomeriggio si recherà a Firenzuola, uno dei comuni colpiti nell’area insieme a Marradi, Palazzuolo sul Senio e San Godenzo.

